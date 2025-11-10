Jádro povoluje rozšíření Microsoftu pro C

Linuxové jádro může být kompilováno pomocí GCC nebo LLVM/clang. Na tom se nic nemění. Nově jsou v obou překladačích povolena rozšíření Microsoftu pro hlavičkové soubory přepínačem
-fms-extensions. To oba překladače podporují, ale linuxové jádro zatím nepoužívá.
Tato změna umožní na některých místech trošku „hezčí kód“. Použití
-fms-extensions bylo v minulosti navrženo již několikrát, ale vždy zamítnuto s tím, že stávající kód není „až tak strašný“. Rozšíření budou povolena patrně od jádra 6.19.
(zdroj: phoronix)