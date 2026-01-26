Root.cz  »  Linux  »  Jádro přidalo dokument, co by se stalo, kdyby repozitář torvalds/linux.git přestal fungovat

Jádro přidalo dokument, co by se stalo, kdyby repozitář torvalds/linux.git přestal fungovat

Jan Fikar
Včera
Kyber tučňák Tux Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Vývoj jádra je v současnosti centralizovaný okolo repozitáře torvalds/linux.git. Většinu kódu zařazuje Linus Torvalds sám, ale například při vydání jádra 4.19 v roce 2018 to udělal místo něj Greg Kroah-Hartman.

novém dokumentu je popsáno, co se stane, pokud hlavní repozitář nepůjde nadále používat. Hlavními aktéry se stanou organizátoři poslední konference Maintainer Summit a členové technické poradní rady (Technical Advisory Board) z Linux Foundation. Bude organizována širší schůze, na které se vyřeší problém hlavního repozitáře s ohledem na dlouhodobou stabilitu vývoje. Doufejme, že k těmto krokům nedojde. Je ale dobré, že jsou dokumentovány.

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

