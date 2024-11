Jádro s podporou NUMA v Raspberry Pi 4 a 5

V nedávném článku jsme popsali, jak zapnutí „fake“ NUMA na Raspberry Pi 4 a 5 pomáhá výkonu. Bylo k tomu potřeba testovací jádro. To se však nyní dostalo běžnou aktualizací ke všem uživatelům. Jde o jádro 6.6.62 s datem sestavení 25. listopadu. Uživatelům stačí již jen nastavit podle článku do bootloaderu SDRAM_BANKLOW= . Postup s aktualizací jádra sudo rpi-update je možné vynechat. Je ale možná potřeba ručně aktualizovat samotný bootloader (což dělá také rpi-update ) pomocí sudo rpi-eeprom-update -a . Po restartu by se mělo objevit více NUMA uzlů a výkon by měl být vyšší.