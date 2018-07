 »   »  Jak fitness aplikace ohrožuji bezpečnost vládních organizací

anonymní

Holandský list de Corespondent vydal článek, který otevřeně popisuje investigativní pátrání redaktorů, kteří se rozhodli pátrat po tom, jakým způsobem fungují fitness aplikace. Inspiroval je známý problém aplikace Strava.

V anglické verzi článku si můžete podrobně přečíst, jakými technikami a jaké údaje byli novináři schopni zjistit s poměrně malým úsilím. Nad podrobností údajů vám zůstane rozum stát a je to jen důkazem toho, že i když si myslíte, že přepnete profil aplikace do privátního módu a máte vystaráno, neznamená to vlastně vůbec nic.

Vhodným propojením dalších veřejně dostupných zdrojů zjistíte vlastně všechno – kde vysoce postavení vojenští zaměstnanci bydlí, kde jsou odveleni a pokud to vezmete přes sociální sítě, získáte i fotografie a profesní profily. Tentokrát jsou to aplikace od společnosti Polar, ale ostatní na tom nejsou o nic lépe – Strava nic neopravila, Endomondo a Runtastic o hrozbě zatím jen neví…