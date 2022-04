Jak HTTPie ztratilo 54 tisíc hvězdiček na GitHubu

Autor: GitHub

Projekt HTTPie je na GitHubu již 10 let. Jde o HTTP klienta pro příkazovou řádku, který by měl být uživatelsky přívětivý. Jakub Roztočil včera na blogu objasnil, jak projekt ztratil 54 tisíc hvězdiček a již není mezi 80 nejpopulárnějšími repozitáři na GitHubu.

Šlo o chybu, kdy byl repozitář omylem přepnut do privátního režimu, kdy jsou mu všechny hvězdičky odebrány. I když jej pak přepnete do veřejného, tak se hvězdičky neobnoví. Občas se to stane projektům vlastního GitHubu, v těchto případech jsou hvězdičky obnoveny ze zálohy. Pokud o to požádá ale někdo jiný, tak to není možné kvůli nákladům i dalším možným vedlejším efektům. Od GitHubu dostanete v nejlepším případě tweet.