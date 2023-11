Autor: Zabbix

Chcete se dozvědět, jak skutečně funguje preprocessing dat v Zabbixu a jak vám může pomoci? Ve čtrvrtek 23. listopadu od 10:00 do 12:00 vám to na bezplatném webináři prozradí zkušený lektor Tomáš Heřmánek. Zároveň zjistíte, jak se dají data zpracovat ještě před jejich uložením do databáze v přesném tvaru, jaký potřebujete. Webinář je bezplatný a stačí se na něj pouze registrovat: www.initmax.cz/we­binare/.