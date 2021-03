Někdy je potřeba sdílet data jako archiv zip, ten však neuchovává informaci o spustitelných souborech. Zkoušel jsem Info-zip 3.0. Většina zkušených uživatelů by neměla mít problém použít po rozbalení chmod +x , ale nováčkům by to mohlo trvat.

Na pomoc přichází jednoduchý open source nástroj plus-x s licencí MIT v Pythonu s GUI v GTK (pokud máte pygobject) nebo Tcl/Tk. Lze použít i ve Windows. Zdrojové kódy jsou na GitLabu.

(zdroj: gamingonlinux)