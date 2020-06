 »   »  Jak nastavujete DNS resolvery?

CZ.NIC dnes na svém blogu upozornil na průzkum používání jednotlivých funkcí DNS resolverů. DNS protokol je tu již 33 let a je velice komplexní. Jeho specifikace se rozrostly ze 132 stránek v roce 1987 na více než 3 tisíce stránek a stále rostou. Zapojit se do průzkumu můžete do 30. června. Výsledky naznačí, které funkce mohou být v budoucnu z resolverů odstraněny.

Například konfigurační soubor named.conf pro BIND 9.16 podporuje něco přes 400 různých nastavení, ale v praxi se jich využívá jen 65. Konfigurační soubor unbound.conf Unbound 1.10.0 podporuje zhruba něco přes 230 možností, ale aktivně je využíváno pouze 30. To ale může být dáno tím, že své konfigurace v rámci průzkumu dobrovolně sdílelo zatím jen několik správců Unboundu.

(zdroj: cz.nic)