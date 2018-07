Jan Fikar

Výzkumníci našli jednoduchý způsob jak zmást GPS v autech a nasměrovat oběť do špatného místa. Vlastní zařízení je možné pořídit za 220 dolarů a sestává z Raspberry PI a SDR HackRF One.

Falešný GPS signál je generován na Raspberry pomocí Wireless Attack Launch Box. Zařízení má dosah 50 metrů a v testu dokázalo ošálit 95 % testovaných lidí. Více v článku „All Your GPS Are Belong To Us: Towards Stealthy Manipulation of Road Navigation Systems“.

(zdroj: bleepingcomputer)