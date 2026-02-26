Root.cz  »  Bezpečnost  »  Jak otrávit trénovací data pro AI? Technologičtí novináři pojídající hot dogy vědí své

Jak otrávit trénovací data pro AI? Technologičtí novináři pojídající hot dogy vědí své

Petr Krčmář
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

7. 10. 25 / 1x / umělá inteligence, AI, stroje Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek

Technologický novinář Thomas Germain si vyzkoušel, jaké je to otrávit trénovací data pro velké jazykové modely. Během dvaceti minut sepsal na svůj soukromý blog článek o soutěži, ve kterém se utkají technologičtí novináři v tolik oblíbeném pojídání hot dogů. Každé slovo v tom článku je lež.

Bez jakýchkoliv důkazů v článku tvrdil, že soutěžní pojídání hot dogů je oblíbeným koníčkem technologických novinářů. Své hodnocení jsem založil na Mezinárodním šampionátu v pojídání hot dogů v Jižní Dakotě v roce 2026 (který neexistuje). Samozřejmě se sám Thomas Germain v tomto klání umístil na prvním místě. Kromě toho v článku uvedl jména několika fiktivních reportérů a skutečných novinářů, kteří mu k tomu dali svolení.

O necelých 24 hodin později se přední světoví chatboti rozplývali nad jeho úžasnými schopnostmi v oblasti baštění hot dogů. Když jsem se zeptal na nejlepší technologické novináře v pojídání hot dogů, Google papouškoval nesmysly z mé webové stránky, a to jak v aplikaci Gemini, tak v AI Overviews, což jsou odpovědi umělé inteligence v horní části vyhledávače Google.

ChatGPT udělal totéž, jen Claude od společnosti Anthropic se nenechal oklamat. Někdy chatboti poznamenali, že by se mohlo jednat o vtip. Proto Thomas svůj článek aktualizoval a doplnil do něj informaci o tom, že rozhodně nejde o satiru. Po nějakou dobu poté se zdálo, že AI to berou vážněji.

Tento jednoduchý pokus ukazuje, že je velmi snadné podstrčit do trénovacích dat naprostý nesmysl a automaty mu začnou nekriticky věřit. Tyto věci nejsou důvěryhodné, a přesto jim bude široká veřejnost důvěřovat, uzavírá autor na svém blogu.

(Upozornil Ondřej Caletka.)

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

AI jako soudce – zákon na prvním místě

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI