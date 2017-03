 »   »  Jak použít webový prohlížeč místo terminálu

Jan Fikar

Když náhodou zrovna nemáte po ruce terminál, tak by se vám mohl hodit přístup do linuxového počítače pomocí běžného webového prohlížeče. Na serveru 2daygeek vyšel návod jak si nainstalovat shellinabox (Shell In A Box), což je webový server, který dělá emulaci terminálu pro libovolný webový prohlížeč s podporou JS a CSS bez nutnosti dalších doplňků.

Zdrojové kódy udržovaného forku shellinabox jsou na GitHubu. Pro ssh přístup do počítače s běžícím serverem pak stačí jednoduše zadat https://IPadresa:4200. Toto a podobná řešení byla také před časem diskutována v našem fóru.