Jak prodloužit podporu Windows 10 o rok zdarma

Již 14. října skončí podpora Windows 10. Microsoft již dříve oznámil možnost zakoupit prodlouženou podporu ESU (Extended Security Updates) až na tři roky. Stojí 30 dolarů za rok a počítač, pro firmy pak 61.





První rok ESU jde získat i zdarma, má to však několik háčků. Týká se to Windows 10 Home, Pro, Pro Education a Workstation se všemi aktualizacemi, které nejsou přihlášeny do Active Directory, Microsoft Entra ani MDM (mobile device management). Navíc musíte používat účet Microsoft a alespoň jednou použít aplikaci Microsoft Backup. Po přihlášení do ESU můžete zálohu zrušit a smazat, stejně jako účet Microsoftu.

(zdroj: arstechnica)