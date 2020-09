Jak prožít 40 let v IT? Poslechněte si podcast s Jiřím Kyselou z Dellu

Autor: Dell EMC

Časopis ChannelWorld, který od ledna spadá pod vydavatelství Internet Info (vydavatele Root.cz), spustil nový podcast. Titul se zaměřuje na prodejce, dodavatele služeb a ostatní profesionály v IT a CE.

Proto i podcast je zaměřený tímto směrem. Úplně první host ale v podcastu mluví i o zavádění internetu v Česku nebo o tom, jak se programovalo před rokem 1989. Byl jím totiž Jiří Kysela, který posledních deset let vedl tuzemskou pobočku společnosti Dell EMC, ke konci srpna se ale rozhodl odejít do důchodu. V IT se pohybuje přes čtyřicet a prošel řadou jiných firem.

Celý podcast si můžete poslechnout zde:

Můžete si ho ale „naladit“ i na všech podcastových platformách: Spotify, Apple Podcasts nebo Anchor.