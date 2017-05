 »   »  Jak s Apache nebo MySQL zmenšit počet TIME_WAIT spojení

Jan Fikar

Pokud provozujete server s Apache nebo MySQL, možná jste si všimli, že máte vysoký počet spojení ve stavu TIME_WAIT . Zjistit to můžete lehce příkazem netstat -nat | awk '{print $6}' | sort | uniq -c | sort -n . TIME_WAIT samo o sobě není „špatné“, jsou to spojení, která server uzavřel, ale ještě je nějakou dobu drží, neboť navázání nového spojení je dražší.

Nicméně by se mohl hodit nedávný návod na fóru linux.org, jak počet spojení v TIME_WAIT omezit. Podrobnější vysvětlení použitých parametrů a případné nežádoucí účinky najdete třeba na starší stránce FromDual.