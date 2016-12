 »   »  Jak se dnes používají distribuce z let 1993 až 2003

Petr Krčmář

Na serveru OpenSource.com vyšel pěkný retro článek, ve kterém autor zkouší staré distribuce z let 1993 až 2003: Slackware 1.01, Debian 0.91, Jurix, SUSE 5.1, Red Hat 6.0, Mandrake 8.0 a Fedora 1. Je to zajímavý pohled do čtvrt století starého světa Linuxu, kde ale většina věcí fungovala stejně jako dnes: v systému najdete příkazy jako gawk, perl, diff, cut a mnoho dalšího.

Přesto jsou některé věci jinak: Bash ve Slackware se například ptá, zda má vypsat větší množství doplňovaných příkazů najednou a Debian nabízel pro instalaci balíčků interaktivní menu s rozdělením software do kategorií. Pro instalaci funkčního systému ale tenkrát stačily tři diskety.