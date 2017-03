 »   »  Jak udělat z Raspberry Pi infračervený ovladač

Jan Fikar

Na Indiegogo běží kampaň na podporu Anavi Infrared pHAT, což je přídavný modul pro Raspberry Pi o velikosti Raspberry zero s infračerveným vysílačem (dvě diody), IR přijímačem, trojicí I2C a jedním sériovým rozhraním. Samotný modul se prodává za 9 dolarů bez dopravy. Se senzorem teploty a vlhkosti pak za 19, to lze využít například k IR ovládání klimatizace. K tomu se senzorem tlaku a světla potom stojí 29 dolarů.

Kampaň je celkem úspěšná, vybráno bylo již více než desetinásobek cíle stanoveného na 500 dolarů. Podpořit projekt můžete ještě dva týdny. Anavi Infrared pHAT by měl být dodán v červenci a varianta se senzory potom v srpnu.