Greg Kroah-Hartman dnes napsal, že jako jádro s dlouhou podporou většinou vybere poslední jádro roku, což by mělo letos být jádro 6.1. Ale samozřejmě nemůže nic slíbit, dokud jádro 6.1 nevyjde.





Posledním LTS jádrem je jádro 5.15. To by mělo být podporované nejméně ještě rok do října 2023, ale je možné, že jeho podpora bude ještě prodloužena do roku 2026. Podobně jádro 6.1 bude mít podporu 3 roky, pokud bude zájem a dostatek testování, tak bude prodloužena na 6 let.





(zdroj: phoronix)