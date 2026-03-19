Java 26 vychází s podporou HTTP/3 a vylepšeným výkonem

Půl roku po vydání LTS verze Java 25 je tu klasické pravidelné půlroční vydání Java 26, které představuje další krok v neustálém vývoji platformy: jazyk, runtime a standardní knihovna jsou systematicky modernizovány, aniž by byla ohrožena stabilita a zpětná kompatibilita, jimiž se Java proslavila již před desítkami let.
Celkově obsahuje Java 26 deset návrhů vylepšení JDK (JEP, JDK Enhancement Proposals). Některé z nich navazují na již známé vývojové projekty, například v oblastech porovnávání vzorů, strukturované souběžnosti nebo rozhraní Vector API. Další změny se týkají výkonu JVM, nových síťových protokolů nebo vylepšení bezpečnostních nástrojů. Kromě toho jsou v JDK proběhl lehký úklid, například bylo definitivně odstraněno staré rozhraní Applet API.
java.net.http.HttpClient, které bylo zavedeno v Javě 11, se v posledních několika letech stalo standardním nástrojem pro HTTP komunikaci v aplikacích napsaných v Javě. Od verze Java 26 toto API nyní podporuje také protokol HTTP/3 (JEP 517). Protokol HTTP/3 již nevyužívá protokol TCP, ale QUIC, což je transportní protokol založený na protokolu UDP. Nabízí nižší latence, lepší výkon a vyšší stabilitu při změnách v síti.