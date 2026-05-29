Root.cz  »  Programovací jazyky

Java Swing stále žije

johny
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Java káva na dřevu Autor: Depositphotos

Hoci bol Java Swing (hlavný toolkit na tvorbu grafických rozhraní v Jave) v minulosti mnohokrát opisovaný ako zastaraný alebo dokonca „mŕtvy“, stále predstavuje unikátnu a mimoriadne stabilnú technológiu. Výnimočnosť Swingu spočíva najmä v jeho dlhovekosti a spätnej kompatibilite. Používateľské rozhrania a desktopové aplikácie napísané pred viac ako dvadsiatimi rokmi na ňom dodnes fungujú úplne bez problémov.

O tom, že táto technológia nielen prežíva, ale sa aj naďalej aktívne udržiava a modernizuje (napríklad prispôsobovaním sa novým grafickým rozhraniam ako Wayland pre Linux alebo Metal pre macOS), hovorí aj Phil Rice vo svojej prednáške The JDK Client Desktop: 2026 and Still Swinging. Jedným z najlepších a najznámejších dôkazov životaschopnosti tejto knižnice je aj populárne vývojové prostredie IntelliJ IDEA od JetBrains, ktoré už štvrťstoročie úspešne stojí práve na Swingu. V ďalšej verzii JDK dokonca pribudnú dva nové komponenty, JDatePicker a JCalendarPane.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Vyhledávače v roce 2026: čím nahradit Google?

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

Evropská aplikace pro ověření věku má bezpečnostní problémy

Rostlinný nápoj není to samé co mléko. Nač si dávat pozor

Monopol na vstupenky křiví trh a zvyšuje ceny

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Microsoft obnovil řadu Surface for Business, cena však narostla

Objem přenesených mobilních dat vzrostl o čtvrtinu

JMHZ stále vykazuje chyby. Účetní píšou petice

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

Slavný Brooklynský most se stal osudným jeho projektantovi