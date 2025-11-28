Root.cz  »  Bezpečnost  »  Je vaše adresa IP součástí botnetu?

Je vaše adresa IP součástí botnetu?

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

Sdílet

hacker botnet bezpečnost security internet Autor: @ Depositphotos, stevanovicigor

Firma GreyNoise Labs vytvořila bezplatný nástroj GreyNoise IP Check, který kontroluje, jestli vaše IP adresa není součástí botnetu. Výsledek záleží na tom, jestli vaše adresa IP skenovala internet, nebo patří do některého běžného komerčního rozsahu (common business services) jako veřejné DNS, VPN nebo CDN.

V případě skenování se vám ukáže ve kterých dnech za poslední tři měsíce k němu docházelo. Pro pokročilejší uživatele je k dispozici bezplatné JSON API přes  curl -s https://check.labs.greynoise.io/. Toto rozhraní je limitováno frekvencí dotazů.

(zdroj: bleepingcomputer)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Jak funguje platforma IBM Power11?

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

České investiční fondy sní americký sen

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit