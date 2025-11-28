Je vaše adresa IP součástí botnetu?

Firma GreyNoise Labs vytvořila bezplatný nástroj GreyNoise IP Check, který kontroluje, jestli vaše IP adresa není součástí botnetu. Výsledek záleží na tom, jestli vaše adresa IP skenovala internet, nebo patří do některého běžného komerčního rozsahu (common business services) jako veřejné DNS, VPN nebo CDN.
V případě skenování se vám ukáže ve kterých dnech za poslední tři měsíce k němu docházelo. Pro pokročilejší uživatele je k dispozici bezplatné JSON API přes
curl -s https://check.labs.greynoise.io/. Toto rozhraní je limitováno frekvencí dotazů.
(zdroj: bleepingcomputer)