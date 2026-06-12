Jednání o Chat Controlu 2.0 pokračují

Snaha Evropských institucí o zavedení plošného sledování občanů Evropské unie pokračuje i nadále za zavřenými dveřmi. K dokumentům a záznamům z jednání nemá běžný občan přístup, serveru Netzpolitik se ovšem podařilo zápisky i dokumenty (PDF 1, PDF 2) opět získat a zveřejnit.
Evropská komise chce i nadále plošné skenování veškerého obsahu udělat povinné pro hostingové společnosti a poskytovatele komunikačních platforem. Evropský parlament chce totéž, ale skenování omezit pouze na podezřelé osoby. Členské státy chtějí plošné skenování udělat legální, ale neukládat to jako povinnost. Evropské radě předsedající Kypr předložil vlastní návrhy: dobrovolné skenování souborů a komunikace, povinné skenování veřejného obsahu (např. webu) či povinné skenování neveřejného obsahu. Otázky panují nad tím, jak má být veřejný či neveřejný obsah vůbec definován a co všechno zahrnovat.
Dobrovolné skenování obsahu do nedávna umožňovala výjimka Chat Control 1.0. Ta za dramatických okolností, kdy nadnárodní strana EPP vyvolala opakované hlasování, skončila. Velkým společnostem to ale zdá se nevadí a obsah skenují dál, nyní už v EU nelegálně. Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) kvůli tomu podala stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů a Českému telekomunikačnímu úřadu. Chat Control 2.0 má tuto výjimku permanentně nahradit.
Instituce se předběžně dohodly na tom, že šifrovaný obsah nebude do těchto povinností zahrnut. Pokud by shoda vydržela a výjimka se dostala do finálního návrhu, jednalo by se podle serveru Netzpolitik o obrovský úspěch. Téměř ve všem ostatním ovšem panují neshody. Francie a Maďarsko chtějí možnost plošného skenování co možná nejširšího okruhu obsahu. Francie dala opakovaně najevo, že o tomto bodu nehodlá diskutovat. Navzdory předchozím vyjádření, se k tomuto postoji přidává i Německo. S tímto nesouhlasí mimo jiné Itálie, Polsko nebo Rakousko. Podle právních expertů je i dobrovolné skenování nešifrované soukromé komunikace nelegální. Se skenováním veřejného obsahu ale prý problém není.
Na programu je také plošné skenování audio komunikace. To je podle Maďarska, Polska, Bulharska, Španělska a Slovinska prý důležité pro zabránění „groomingu“ mladistvých osob. Rakousko se spolu s dalšími členskými státy ptá, jaký je rozdíl mezi povinností skenovat soubory a zprávy uživatelů a kriminálním vyšetřováním podezřelých osob. V tomto režimu by totiž byl automaticky vyšetřován každý. Členské státy upozorňují, že vyšetřovatelé navíc dávno mají nástroje k tomu, aby si data podezřelých osob vyžádali.
Další jednání se vedou ohledně způsobu detekce, komunikace se společnostmi či s fungováním nového úřadu EU Centre, který má vše zastřešovat, a jeho financováním. Upravené návrhy by měly být připravené příští týden a další oficiální jednání se má uskutečnit 24. června. Finální pak 29. června.
(Zdroj: Trilog zur Chatkontrolle geht in entscheidende Phase)