Jednotná nabíječka: poslanci usilují o snížení množství elektronického odpadu

Autor: Depositphotos

Evropský parlament oznámil, že je připraven zahájit jednání s Radou o jednotné nabíječce, která by snížila množství elektronického odpadu a usnadnila používání mobilních telefonů, tabletů a digitálních fotoaparátů. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů přijal 20. dubna zprávu k pozměněné směrnici o rádiových zařízeních. Ve středu ráno plenární zasedání tento vyjednávací postoj Parlamentu potvrdilo. Parlament je nyní připraven zahájit jednání s členskými státy o konečné podobě právních předpisů, uvádí tisková zpráva.

Čtěte: Evropská komise chce jednotnou nabíječku s USB-C a Power Delivery

Navrhovaná pravidla mají zajistit, že spotřebitelé již nebudou potřebovat novou nabíječku a kabel při každém nákupu nového zařízení a budou moci používat jednu nabíječku pro všechny své malé a středně velké elektronické přístroje. Mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty, sluchátka nebo náhlavní soupravy, ruční videoherní konzole a přenosné reproduktory, které lze dobíjet pomocí kabelu, by musely být vybaveny portem USB typu C, a to bez ohledu na výrobce. Výjimky by se vztahovaly pouze na zařízení, která jsou příliš malá na to, aby byla tímto portem vybavena, jako jsou chytré hodinky, zařízení pro osobní péči nebo sportovní zařízení.