Jen textové internetové stránky

Autor: P. J. Martinez

V současnosti jsou internetové stránky přeplácány obrázky, reklamou, výzvami k odběru novinek a k souhlasu se sušenkami. Paul Julius Martinez známý jako CodeIsTheEnd vytvořil jen textové stránky se sportovními výsledky Plain Text Sports, které vypadají jako z osmdesátých let. Výsledky jsou v ASCII-art obdélnících. Stránka nemá žádné obrázky, sledování, ani vyskakovací okna. Zato se nahraje téměř okamžitě.

Autor sice na stránce nic nevydělá, ale i tak uvažuje o rozšíření o evropský fotbal a kriket. Také uvažuje o podobné stránce s akciemi. Jednoduchých stránek, které se rychle načítají je více, například Down for Everyone or Just Me nebo Netflix-Codes.

(zdroj: slashdot)