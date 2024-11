Jestli Google bude muset prodat Chrome, bude jeho cena až 20 miliard dolarů

Autor: Depositphotos

Ministerstvo spravedlnosti USA tlačí Google do prodeje prohlížeče Chrome a možná i operačního systému Android kvůli monopolnímu postavení na trhu vyhledávání online. Jestli se to povede, bude to srovnatelné s koncem monopolu AT&T v roce 1982.





Google se brání tím, že prodej prohlížeče Chrome může znamenat, že již patrně nebude vyvíjen a poskytován zdarma. Analytik z Bloomberg Intelligence Mandeep Singh odhaduje, že by se cena Chrome v případě prodeje mohla vyšplhat na 15–20 miliard dolarů. Dominantní prohlížeč Chrome má 3 miliardy aktivních uživatelů za měsíc.

(zdroj: slashdot)