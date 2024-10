JetKVM: malý KVM na Kickstarteru

Autor: JetKVM

Na Kickstarteru se objevil německý malý KVM (keyboard-video-mouse) IP switch JetKVM. Na rozdíl od nedávno zmiňovaného čínského RISC-V Nano-KVM je JetKVM poháněn ARM Cortex-A7 s jedním jádrem a měl by mít lepší latenci v lokální síti (80–100 ms oproti 80–200 ms). Software by měl být také v Go a open source. V době vydání budou zdrojové kódy na GitHubu.





Cena za JetKVM je 69 dolarů plus doprava do ČR 20 dolarů. Navíc je možné objednat do RJ-11 řízení zdroje ATX, řízení DC 12–20 V přes 5,5 mm konektor nebo sériová konzole. JetKVM můžete na Kickstarteru podpořit do 3. prosince a dodání by mělo být také již v prosinci. Zatím projekt podpořilo více než 5 tisíc lidí a vybralo se přes 750 tisíc dolarů, což je více, než stanovený cíl 50 tisíc dolarů.

(zdroj: Jeff Geerling)