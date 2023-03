John Deere porušuje GNU GPL a právo na opravu, tvrdí Software Freedom Conservancy

Autor: Depositphotos

Organizace Software Freedom Conservancy (SFC) zveřejnila informace o tom, jak jeden z největších světových výrobců zemědělských nástrojů porušuje licenci GNU GPL a právo na opravu. Společnost John Deere, stejně jako některé další, se už delší dobu snaží pomocí licencí a zákonů (ACTA) omezit práva majitelů na opravu. Ti podle licencí na zabudovaný software nesmějí manipulovat s řídicí jednotkou a musejí kvůli každé opravě navštěvovat autorizovaný servis.





Podle SFC měli majitelé této techniky vždy v minulosti možnost vlastních oprav, což zlepšovalo technický pokrok a umožňovalo další rozvoj. Každá generace zemědělců uplatňovala právo na opravu svého nářadí. Díky tomu se zemědělství nesmírně rozvíjelo a zlepšovalo. Výhody, které nám to přineslo, a hojnost potravin, které nám poskytuje, považujeme za samozřejmost.





Současný trend ale brání zemědělcům, aby si své vlastní pracovní nástroje opravili. Je smutné, že výrobci zemědělské techniky, kteří mají obrovský prospěch ze snadno dostupného softwaru, který mohou poskytovat jako součást zemědělských nástrojů (traktorů, kombajnů atd.), jež prodávají zemědělcům, nedodržují právo na opravu licencí na software, který se rozhodli v těchto zemědělských nástrojích používat. V důsledku toho jsou zemědělci odříznuti od své obživy, pokud výrobce zemědělské techniky nechce opravit jejich zemědělské nástroje, i když by zemědělec mohl snadno provést opravu sám nebo s pomocí svého známého.

SFC se v průběhu několika posledních let snažila problém se společností John Deere řešit, ale ta prý stále porušuje licenci GNU GPL a nedodává zemědělcům potřebné technické podrobnosti k opravám. Jedná se o závažný problém, který zdaleka přesahuje rámec toho, že si jeden člověk chce opravit software své tiskárny nebo nainstalovat alternativní firmware do luxusního zařízení. Má dalekosáhlé důsledky pro živobytí všech zemědělců, pro potravinovou bezpečnost na celém světě a pro to, jak se jako společnost rozhodneme odměňovat ty, kteří nám zlepšují život.

Organizace nyní veřejně vyzvala společnost John Deere, aby okamžitě vyřešila své porušování licence GNU GPL ve všech řadách svého zemědělského vybavení. Měla by proto poskytnout kompletní zdrojový kód, včetně „skriptů používaných ke kontrole kompilace a instalace spustitelného souboru“, který licence vyžaduje. To, co společnost Deere k dnešnímu dni poskytla společnosti SFC, zdaleka nesplňuje požadavky licence GPL, a to jak s ohledem na tento citovaný text, tak na mnoho dalších částí licence. Organizace také vyzývá zemědělce, aby se k boji za svobodu software připojili.

Software Freedom Conservancy je nezisková organizace zaměřená na etické technologie. Jejím posláním je zajistit právo na opravu, vylepšení a přeinstalování softwaru. Tato práva podporuje a hájí prostřednictvím podpory projektů svobodného a otevřeného softwaru (FOSS) a prosazováním politických strategií, které chrání FOSS (například copyleft).