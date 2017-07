Jan Fikar

Spoluzakladatel id Software John Romero prozradil, kdo je chlapík s přilbou a plasmovou puškou (Doomguy) na krabici od originálního Doomu z roku 1993. Je to on sám. Na svém blogu připojil historku, jak logo vznikalo. Profesionální model, který měl být Doomguy, je pak démonem, co Johna drží za ruku.

(zdroj: arstechnica)