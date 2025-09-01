Josef Bacik už nepracuje na Btrfs

Josef Bacik (Meta) byl spolu s Davidem Štěrbou (SUSE) dlouhou dobu správcem souborového systému Btrfs. Josef včera ve firmě Meta skončil a také se již nebude aktivně věnovat linuxovému jádru.
Nově je zaměstnaný ve firmě Anthropic AI, kde bude pomáhat se škálováním infrastruktury.
Dnes je můj poslední den ve firmě Meta. Byl to nejlepší tým, ve kterém jsem kdy pracoval, a to jsem pracoval v několika skvělých týmech. Příští týden začínám novou kapitolu, nastupuji do společnosti Anthropic, kde budu pomáhat s rozšiřováním jejich infrastruktury a využiji své desítky let zkušeností s jádrem a systémy. Poprvé v mé kariéře se vzdám vývoje jádra jako své hlavní pracovní náplně. Je mi líto, že opouštím své kolegy, ale těším se, že vyzkouším něco nového a uvidím, kam mě to zavede.
(zdroj: phoronix)