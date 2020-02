 »   »  JPEG bude mít kodek vyrobený umělou inteligencí

Jan Fikar

Výbor JPEG (Joint Photographic Experts Group), který se stará o standardy digitálních obrázků, spolu s IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) chce zapojit umělou inteligenci do vývoje nového kodeku pro kompresi obrázků. Na novém kodeku JPEG AI se pracuje již od minulého roku. V tomto roce byla vypsána soutěž Learning-based Image Coding Challenge, její výsledky budou představeny na konferenci IEEE ICIP v říjnu letošního roku.

Ve výsledku má JPEG AI komprimovat obrázky efektivněji než stávající klasické postupy. Bude při trénování využívat rozsáhlé databáze obrázků. Existuje již několik prací, které se zabývají využitím AI ve ztrátové nebo bezeztrátové kompresi obrázků.

(zdroj: slashdot)