Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  JPEG XL je zpátky v Chromium / Chrome

JPEG XL je zpátky v Chromium / Chrome

David Ježek
Dnes
3 nové názory

Sdílet

JPEG XL Autor: Jon Sneyers
JPEG XL

Google stáhl ocas a vyvěsil bílou vlajku. Stalo se tak před časem a nyní s commitem 8215ebd můžeme prohlásit, že grafický formát JPEG XL je zpátky v Chrome, resp. jeho základu jménem Chromium. Končí tak trapné, zhruba tří a půl leté období, po které Google z bůhvíjakého důvodu JPEG XL z Chrome odstranil (byť hůl si pochopitelně našel).

Připomeňme, že proti rozhodnutí Googlu se zdvihla vlna nevole ze strany různých vývojářů i uživatelů a aktivní snahy a tlak o navrácení podpory formátu JPEG XL do projektu, na jehož základu staví drtivá většina dnešních webových prohlížečů, tak konečně přinesly ovoce. Do kódu prohlížeče se JPEG XL navrátil v prosinci, a to v podobě projektu jxl-rs, referenční implementace formátu  libjxl , psaná v jazyku Rust.

V tuto chvíli je v Chromiu (a Chrome) podpora JPEG XL ve výchozím nastavení aktivní, nastavitelná build předvolbou enable_jxl_decoder. Začlenění do projektu Chrome/Chromium nastalo s verzí 145.0.7632.0, shrnuje Phoronix.

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI