jQuery 4.0.0 značí koniec podpory pre IE10 a staršie

johny
Včera
jQuery Autor: jQuery

Po takmer 10 rokoch vyšla 17. januára 2026 veľká nová verzia legendárnej knižnice – jQuery 4.0.0. Zároveň uplynulo už 20 rokov od jej prvej verejnej verzie.

Táto knižnica bola kedysi extrémne populárna – v rokoch 2006 – 2015 ju používala väčšina webov na svete a výrazne uľahčila prácu s DOMom, AJAXom a animáciami.

Verzia 4 prináša modernizáciu: podpora Trusted Types, koniec podpory pre IE10 a staršie, odstránenie deprecated funkcií, množstva bugov a ďalšie vylepšenia. Hoci v súčasnosti dominujú iné frontendové projekty a veľa funkcionality je už zabudovanej priamo v JavaScripte, stále ju využíva veľa existujúcich projektov.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

