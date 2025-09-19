Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Jules je asynchrónny AI agent od Googlu pre vývojárov

Jules je asynchrónny AI agent od Googlu pre vývojárov

Včera
Jules Autor: Google

Jules je inteligentný asynchrónny agent od spoločnosti Google, verejne sprístupnený v auguste 2025 po ukončení otvorenej betaverzie. Využíva model Gemini 2.5, ktorý je optimalizovaný pre dlhé kontexty a komplexné vývojárske úlohy.

Jules komunikuje prostredníctvom jednoduchého webového rozhrania, kde vývojár zadá požiadavky, dostáva spätnú väzbu a môže agentovi poskytovať priebežne ďalšie informácie. Agent funguje plne autonómne na pozadí v zabezpečenom virtuálnom prostredí Google Cloud. Po pripojení ku kódovému repozitáru na GitHube si vytvorí vlastný klon, spracuje zadané úlohy a následne navrhne zmeny formou pull requestov. Vývojár sa tak môže venovať iným činnostiam a k výsledkom sa vrátiť neskôr.

To je hlavný rozdiel oproti iným AI agentom, ktoré bežia lokálne, ako sú napr. Copilot, Kilo Code, alebo Roo Code. Github Copilot má tiež vzdialeného agenta, ktorý sa práve integroval do VS Code editora v poslednej verzii. Obaja agenti sa môžu výborne dopĺňať. Google ponúka v bezplatnom režime 15 taskov v priebehu jedného dňa.

