David Ježek

Dle dostupných informací se Ekvádor chystá ukončit 6 let trvající politický azyl Juliana Assangeho na své Londýnské ambasádě. Assange by tak mohl být v nadcházejících dnech či týdnech vydán na britské území, tedy de facto britským úřadům, které si na něj už několik let brousí zuby. Dle některých zdrojů je toto dokonce jeden z důvodů návštěvy nového ekvádorského presidenta ve Velké Británii.