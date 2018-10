 »   »  Julian Assange odstoupil z pozice šéfredaktora WikiLeaks

Julian Assange, zakladatel a dlouholetý šéfredaktor serveru WikiLeaks, odstoupil ze své funkce kvůli „mimořádným okolnostem“. Assange se skrývá šest let na ekvádorské ambasádě v Londýně, od března letošního roku nesmí používat internet ani jiné komunikační kanály. Kontakt se světem má tedy jen prostřednictvím svého právního zástupce, což mu znemožňuje dále vykonávat svou práci na WikiLeaks.

ANNOUNCEMENT: Assange appoints Hrafnsson Editor-in-Chief after six months of effective incommunicado detention, remains publisher [background: https://t.co/2jOgvSu5bG] pic.twitter.com/0Fwvf3SrkL