Jullian Assange se dohodl s USA, už je na svobodě

Zakladatel WikiLeaks je na svobodě. Jullian Assange, který léta strávil schovaný na Ekvádorském velvyslanectví v Londýně, aby nebyl vydán do Švédska či USA a posléze v samotné Británii seděl posledních několik let ve vazbě (více než 1900 dní ve věznici s maximální ostrahou), se dohodl s americkým Ministerstvem spravedlnosti na přiznání viny, za což mu byl vyměřen trest ve výši odpovídající době strávené v britské vazbě.





Dohodu posvětil i vrchní soud v Londýně. Po více než 5 letech v cele 2×3 metry, kde trávil 23 hodin denně, je tak na svobodě a míří domů do Austrálie, odkud už nebude do USA vydán. Dodejme, že Assangemu za celkových 18 bodů obžaloby hrozilo teoreticky až 175 let vězení.