Juno Tab 4 Wi-Fi je linuxový tablet s procesorem Intel Core Ultra

Společnost Juno Computers spustila předobjednávky na 13palcový linuxový tablet Juno Tab 4 Wi-Fi, který je vybaven procesorem Intel Core Ultra a je nabízen s několika operačními systémy založenými na Debianu a Ubuntu. Navazuje na starší tablet Juno Tab 3, který byl představen před dvěma lety.
Uvnitř běží výkonný procesor Intel Core Ultra 5–115U (Meteor Lake) s 8 jádry a 10 vlákny, jehož frekvence dosahuje až 4,2 GHz. O grafiku se stará grafická karta Intel Arc Xe-LPG se třemi jádry Xe. Operační paměť je ve stavěná má kapacitu 16 GB a je typu LPDDR5.
Tablet je vybaven vyměnitelným SSD diskem M.2 NVMe PCIe 3×4 o kapacitě 1 TB s rychlostí čtení až 3 500 MB/s a rychlostí zápisu až 2 500 MB/s. Bezdrátové připojení zajišťuje karta Realtek RTL8852BE s podporou Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2.
Juno Tab 4 Wi-Fi je vybaven 13palcovým dotykovým IPS displejem s rozlišením 2K (1600×2560), obnovovací frekvencí 60 Hz, 10bodovým kapacitním dotykem a podporou stylusu s 4096 úrovněmi citlivosti na tlak. K dispozici je také podpora externího displeje přes rozhraní USB-C s výstupem až v rozlišení 4K při 60 Hz.
Pro připojení periferií slouží jeden port USB-A 3.0 a dva porty USB-C 3.1, které podporují nabíjení, video výstup a funkci OTG. Zařízení je dále vybaveno dvěma stereo reproduktory, vestavěným mikrofonem, předním a zadním fotoaparátem s rozlišením 5 MP a baterií o kapacitě 42,71 Wh, na kterou by tablet při průměrném vytížení měl vydržet 5,5 hodiny.
Společnost Juno Computers slibuje vysokou kompatibilitu všech periferií s linuxovými distribucemi. Uživatelé tabletu si mohou vybrat mezi Debianem Forky s prostředím Phosh, Debianem Forky s Plasma Mobile, Debianem Testing/Forky s GNOME, Kubuntu 26.04 LTS s KDE Plasma nebo Ubuntu 26.04 LTS s GNOME.
Tablet je možné nyní předobjednat za 989 liber, tedy asi 26 500 korun. Výroba začne, jakmile bude úvodní kampaň ukončena. První uživatelé by se svého zařízení měli dočkat přibližně za tři měsíce po ukončení fáze předobjednávek.