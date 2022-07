JWST používá 68GB SSD, na zem posílá data rychlostí 28Mbit/s

Vesmírný dalekohled Jamese Webba se za pár dnů postaral o řadu senzačních snímků, které posouvají naši schopnost vidět hlouběji do minulosti vesmíru. Neobešlo by se to samozřejmě bez lokálního úložiště, stejně jako u Hubblea. JWST využívá SSD o kapacitě 68 GB, z nějž si 3 % rezervuje na různá telemetrická a inženýrský data, zbytek je k dispozici pro „fotky“.

Zatímco Hubble generoval 1 až 2 GB obrazových dat denně, James Webb za den zvládne 57 GB. Data putují na zemi ze vzdálenosti ~1,5 miliónu kilometrů (z Lagrangeova bodu L2 soustavy Slunce-Země) rychlostí až 28 Mbit/s, a to během dvou každodenních čtyřhodinových komunikačních oken se Zemí.

Ač je SSD nepochybně vyrobeno nejbytelněji, jak jsme vůbec schopni, bude jeho kapacita v průběhu let klesat v důsledku opotřebení i vlivu radiace. Očekává se, že za 10 let poklesne na zhruba 60 GB, NASA pak předpokládá, že James Webb by mohl/měl pracovat alespoň 20 let (připomeňme, že narozdíl od Hubblea se nepočítá se servisními misemi).