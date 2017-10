 »   »  Kam míří WebRender s plynulostí a rychlostí webu

Redakce

O experimentálním jádru Servo a projektu Quantum, který přinese první ovoce ve Firefoxu 57, už určitě všichni četli. Asi to úplně nejzajímavější ale přijde příští rok – WebRender.

Napadlo vás někdy, jak může být scrollování, animovaný gif nebo obyčejné video v prohlížeči trhané, když váš počítač přece zvládá nejnovější herní pecky? Proč jsou hry na internetu tak pomalé a procesor nestíhá? Tradičně všechny prohlížeče na webovou stránku nahlíží jako na dokument s různými prvky, vrstvami nebo texty. WebRender volí naprosto odlišný přístup – po vzoru herních enginů využívá GPU.

Dneska prohlížeče v čele s Chromem nebo Firefoxem samozřejmě GPU k tzv. akceleraci používají, ale ten „dokumentový“ přístup jim zůstal. WebRender na to jde od počátku jinak. Místo stránky rozdělené na vrstvy s obrázky, odstavci nebo plochami, WebRender rozdělí stránku na maličké geometrické obrazce, o které už se postará grafický čip. Při vykreslování na CPU je to něco nemyslitelného, ale stovky malých jader GPU jsou dělané právě pro to. Podrobnosti si můžete přečíst na blogu hacks.mozilla.org nebo ve zkrácené české verzi.