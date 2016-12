 »   »  Kameramani a fotografové chtějí po výrobcích, aby zavedli šifrování

Petr Krčmář

Více než 150 kameramanů a fotografů se přidalo k iniciativě, která vyzývá výrobce foto techniky, aby do svých přístrojů přidali šifrování. V rámci organizace Freedom of the Press Foundation poslali otevřený dopis největším výrobcům – Nikon, Sony, Canon, Olympus a Fuji.

Problém se týká zejména dokumentaristů, kteří navštěvují nejnebezpečnější části světa, aby přinesli zprávy v podobě obrázků. Čelí přitom celé řadě nebezpečí od hraničních kontrol přes místní policii, tajné služby, teroristy a zločince. Jejich zařízení může být kdykoliv odcizeno a citlivý materiál uvnitř se může dostat do rukou někomu cizímu. Chybí totiž jakékoliv zabezpečení záznamu.

Zabavení fotoaparátu je zjevnou snahou o zastrašení a umlčení. Bohužel jsou tyto útoky tak časté, že už je nedokážeme ani sledovat. Realita je taková, že se fotožurnalisté stávají terčem útoků, když se snaží přinést svědectví, ale pro zabezpečení vybavení a obsahu toho mohou udělat jen velmi málo, píše se v dopise.

Pravda je, že šifrování obsahu dnes nabízí téměř každý telefon, tablet nebo stolní počítač. V případě profesionální foto techniky ale nemáte možnost si bezpečnost sami vylepšit. Otázkou zůstává, jak se přesně k šifrování v takovém přístroji postavit, k tomu bude potřeba další debata s konkrétními výrobci.