Kaspersky: pokročilé útoky se čím dál častěji zaměřují na Linux

Řada organizací volí pro své strategicky důležité servery a systémy operační systém Linux, mimo jiné také proto, že je v porovnání s daleko používanějším Windowsem považován za bezpečnější a méně náchylný vůči kyberhrozbám. Toto platí především v případě masových útoků malwarem, ale ne u pokročilých trvalých hrozeb (APT). Odborníci z Kaspersky totiž v poslední době pozorují trend, kdy stále více kyberzločinců cíleně útočí na systémy s Linuxem a zároveň vyvíjí nástroje zaměřené na tento operační systém.

Za posledních osm let odborníci zaznamenali okolo tuctu APT kyberzločinců či skupin, které používaly malware zaměřený na Linux nebo podobné moduly. Patří mezi ně nechvalně známé skupiny jako je Barium, Sofacy, Lamberts, Equation nebo nedávné kampaně LightSpy z dílny TwoSail Junk a WellMess. Díky diverzifikaci svého arsenalu a jeho rozšíření o linuxové nástroje jsou kyberzločinci schopni provádět své škodlivé aktivity efektivněji a s větším dosahem, píše se ve zprávě od Kaspersky.

Spousta velkých korporací napříč všemi světadíly začíná v posledních letech častěji používat Linux jako hlavní operační systém na svých počítačích. Tento trend se týká i počítačů vládních subjektů, a proto se častěji setkáváme s hrozbami zacílenými na tuto platformu. Mýtus, že je velmi malá pravděpodobnost, že by hackeři útočili na Linux vzhledem k jeho nízké oblibě, jen dává prostor dalším kyberhrozbám. I když jsou zacílené útoky na Linux stále raritou, malware určený pro tento druh útoků existuje, a to včetně webshellů, backdoorů, rootkitů a dokonce i na míru vyvinutých exploitů. Úspěšná infekce Linuxu mívá navíc dalekosáhlé následky, kdy mají hackeři přístup nejen do napadeného zařízení, ale i do zařízení běžících na Windows nebo macOS.

Například ruskojazyčná skupina Turla, známá svou taktikou skryté exfiltrace, v průběhu let významně změnila své nástroje včetně linuxových backdoorů. Nová verze linuxového backdooru Penguin_x64, která byla poprvé detekována z kraje tohoto roku, podle telemetrie společnosti Kaspersky do července infikovala desítky serverů v Evropě a USA.

Dalším příkladem je korejsky mluvící skupina Lazarus, která také pokračuje v diverzifikaci svých nástrojů a vyvíjí malware cílený na jiné OS než Windows. Společnost Kaspersky nedávno informovala o multiplatformní struktuře MATA, přičemž v červenci analyzovala nové vzorky spojené s kampaněmi „Operation AppleJeus“ a „TangoDaiwbo“, které se používají v rámci finančních a špionážních útoků. Tyto analyzované vzorky obsahovaly linuxový malware.