 »   »  Kaspersky přestane spolupracovat s Europolem a s NoMoreRansom po hlasování EU parlamentu

Jan Fikar

Parlament EU ve středu odhlasoval směrnici A8–0189/2018 s plánem na společnou ochranu proti kybernetickým hrozbám. Problémem je, že v bodě 76 je explicitně zmíněna antivirová firma Kaspersky jako „škodlivá“ a měla by být zakázána.

76. Calls on the EU to perform a comprehensive review of software, IT and communications equipment and infrastructure used in the institutions in order to

exclude potentially dangerous programmes and devices, and to ban the ones that have been confirmed as malicious, such as Kaspersky Lab;

Antivirová firma Kaspersky kvůli tomu přestane spolupracovat s Europolem a s No More Ransom. Podobně loni USA zakázalo používat produkty Kaspersky na vládních počítačích a letos Twitter zakázal reklamu na Kaspersky.

(zdroj: bleepingcomputer)