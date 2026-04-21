Kauza Mironet vs ČR i po čtvrt století pokračuje, jde o 1,5 miliardy Kč

David Ježek
Včera
Nový vývoj nabírá už 26 let běžící spor společnosti Mironet a jejího zakladatele Roberta Novotného se státem zastoupeným Ministerstvem spravedlnosti. Mironet v průběhu let vyhrál řadu dílčích částí sporu a nyní se hraje zejména o výši celkového odškodného.

Ve hře je až 1,5 miliardy Kč, které možná „daňový poplatník“ zaplatí za diletantskou práci státu, Policie ČR a zejména také někdejší podněty Microsoftu, které vše spustily. Jak dodává Robert Novotný: náklady by měly jít nikoli na bedra státu, ale na bedra společnosti Microsoft.

Ke kauze, která je možná starší než významná část našeho čtenářstva připomeňme, že Mironet byl – volně řečeno – před 26 lety tím, čím je dnes Alza. CZC ani Alza tehdy pořádně neexistovaly, ale byl to právě rozsáhlý policejní zátah vůči Mironetu na základě informací majících původ v Microsoftu, které zcela zarazily další rozvoj firmy a Mironet dalekosáhle poškodily.

To vše proto, že Robert Novotný nechtěl podepsat smlouvu s Microsoftem týkající se prodeje počítačových sestav s Windows a namísto toho představil PC s Linuxem. Detailní přehled o celé kauzy je k dispozici na Kurzy.cz.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

