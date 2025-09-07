Root.cz  »  Desktop  »  KDE Linux je nová distribuce projektu KDE, zatím je k dispozici alfa verze

KDE Linux je nová distribuce projektu KDE, zatím je k dispozici alfa verze

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

KDE Linux Autor: KDE

Projekt KDE vydal alfa verzi nové distribuce KDE Linux, vlastního operačního systému, který představuje nejnovější vývojové verze desktopového prostředí KDE Plasma a aplikací z rodiny KDE. KDE Linux je bezplatný operační systém zaměřený na uživatele, který vyvíjí projekt KDE s cílem zahrnout to nejlepší z toho, co KDE nabízí, stojí v popisu.

KDE Linux je neměnná (immutable) distribuce, která používá jako základ balíčky z distribuce Arch Linux. Vývojáři ale svou distribuci nepovažují za distribuci založenou na Archu. Arch je pouze prostředkem k dosažení cíle a KDE Linux ani neobsahuje správce balíčků pacman, vysvětlují na webu.

Pro instalaci dalších aplikací se používá převážně Flatpak, s výjimkou některých základních aplikací KDE, jako jsou Dolphin, System Settings, Discover, Konsole, Info Center, Spectacle a Ark, které jsou sestaveny ze zdrojových kódů. Podporovány jsou také AppImages a kontejnery a vývojáři také doporučují uživatelům sestavovat věci ze zdrojových kódů.

Instalační obrazy a dokumentaci najdete na webu projektu. Systém je k dispozici pouze pro platformu x86 a počítač musí používat UEFI, které má navíc vypnutý Secure Boot. Vše je v raném stádiu a je potřeba počítat a s tím, že je to zatím ještě alfa verze.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI