KDE Plasma 6.1 vylepšuje uživatelský zážitek i běh na Waylandu

Na světě je první dílčí aktualizace šestkové Plasmy. Verze 6.1 přináší pár dílčích vylepšení a opravy řady věcí nahlášených uživateli zejména po vydání šestky.





Plasma 6.1 přináší podporu vzdáleného přístupu (remote desktop) k jiným Plasma desktopům přímo z aplikace nastavení systému. Administrátoři tak mohou rovnou z nastavení obsluhovat další stroje ve firmě apod. Připojení probíhá přes klienty jako KRDC.

Vylepšeny jsou i možnosti uživatelského nastavení vzhledu prostředí. Editační menu Plasmy bylo pro tuto verzi přepracováno, od úvodní animace při vstupu do editačního režimu dávající lepší přehled o prováděných akcích až po jednotlivé prováděné změny.

Nová verze také konečně umožňuje i na Waylandu obnovu sezení do poslední podoby, tedy obnovení aplikací tak, jak je uživatel při posledním přihlášení opouštěl. To, co na KDE tradičně na X11 funguje po léta, nyní bude i na Waylandu, jen je prozatím potřeba počítat s tím, že podpora obnovení sezení je stále ještě ve vývoji.

Poslední větší viditelnou novinkou je podpora synchronizace barev podsvícení klávesnice tam, kde má daná klávesnice na Linuxu podporu pro tato nastavení. Klávesnice každopádně může svým podsvícením barevně ladit s akcentovými barvami desktopu Plasma. Seznam podporovaných klávesnic se bude dále rozšiřovat.

Dále do Plasmy přichází zjednodušený dialog odhlášení, kdy pokud uživatel klikne na vypnutí, bude mu nabídnuto opravdu jen vypnutí a zrušení. Zámek obrazovky jde nastavit do režimu odpovídajícího běžnému spořiči obrazovky, bezu nutnosti přihlašovacího hesla poté. Pro přístupnost je nově možné „zatřást kurzorem“, přibyl přichytávací okraj na obrazovkách při více monitorech. Pro Wayland je tu Explicit Sync eliminující mnohé problémy s GPU Nvidia a také podpora tripple-bufferingu pro svižnější animace a celkově desktopové prostředí.

Více v oznámení na domovském webu projektu.