Root.cz  »  Desktop  »  KDE Plasma 6.5 vydána, přináší zaoblené rohy oken či lepší podporu HDR

KDE Plasma 6.5 vydána, přináší zaoblené rohy oken či lepší podporu HDR

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

KDE Plasma 6.3.0 Autor: KDE
KDE Plasma 6.3.0

Vývoj desktopového prostředí KDE Plasma 6.5.0 je u konce, nová verze byla vydána. Prostředí podporuje automatický přechod mezi světlým a tmavým vzhledem či fuzzy vyhledávání v KRunneru.

Dalších vylepšení doznávají Nastavení systému, přibyla podpora hibernace na přihlašovací obrazovce, již zmíněně HDR má upravenou tónovou křivku a nechybí také ani experimentální podpora Wayland protokolu pro picture-in-picture či nové černobílé nastavení desktopu. Mnoho novinek z vývoje jsme přinášeli v průběhu týdnů a měsíců v pravidelných nedělních přehledech. Kompletní detaily také v přehledu změn této verze.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ale navrhli jejich zvýšení

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je jeho příběh?

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

O nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát je často přehlíží

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Superdávka v otázkách a odpovědích

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu