KDE Plasma 6.5 vydána, přináší zaoblené rohy oken či lepší podporu HDR

Vývoj desktopového prostředí KDE Plasma 6.5.0 je u konce, nová verze byla vydána. Prostředí podporuje automatický přechod mezi světlým a tmavým vzhledem či fuzzy vyhledávání v KRunneru.
Dalších vylepšení doznávají Nastavení systému, přibyla podpora hibernace na přihlašovací obrazovce, již zmíněně HDR má upravenou tónovou křivku a nechybí také ani experimentální podpora Wayland protokolu pro picture-in-picture či nové černobílé nastavení desktopu. Mnoho novinek z vývoje jsme přinášeli v průběhu týdnů a měsíců v pravidelných nedělních přehledech. Kompletní detaily také v přehledu změn této verze.