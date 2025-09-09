KDE Plasma 6 běží na FreeBSD i na Waylandu

Vývojář Adriaan de Groot, který má v projektu FreeBSD na starosti balíčkování desktopového prostředí KDE Plasma, informuje o významném zjištění: po jisté ruční práci (jak je u FreeBSD zvykem) lze Plasmu 6.x provozovat na FreeBSD i na Waylandu. V tomto kontextu připomeňme, že FreeBSD typicky přebírá ovladače z Linuxu a včetně DRM části je obvykle za Linuxem v určitém zpoždění. Nadále pak samozřejmě platí, že výchozí volbou je zde X.Org Server.
Adriaan konstatuje, že jak na současném FreeBSD 14.3, tak na dokončovaném FreeBSD 15.0 lze Plasmu na Waylandu používat bez padání desktopu. Potřebné kroky popisuje na svém blogu a zahrnují nastavení věcí obvyklých i pro X.Org, plus vytvoření potřebného skriptu. Sám přitom využil detailní postup, který na svém GitHubu nabízí thesaigoneeer.