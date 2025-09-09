Root.cz  »  Operační systémy  »  KDE Plasma 6 běží na FreeBSD i na Waylandu

KDE Plasma 6 běží na FreeBSD i na Waylandu

David Ježek
Dnes
KDE Plasma 6 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
KDE Plasma 6

Vývojář Adriaan de Groot, který má v projektu FreeBSD na starosti balíčkování desktopového prostředí KDE Plasma, informuje o významném zjištění: po jisté ruční práci (jak je u FreeBSD zvykem) lze Plasmu 6.x provozovat na FreeBSD i na Waylandu. V tomto kontextu připomeňme, že FreeBSD typicky přebírá ovladače z Linuxu a včetně DRM části je obvykle za Linuxem v určitém zpoždění. Nadále pak samozřejmě platí, že výchozí volbou je zde X.Org Server.

Adriaan konstatuje, že jak na současném FreeBSD 14.3, tak na dokončovaném FreeBSD 15.0 lze Plasmu na Waylandu používat bez padání desktopu. Potřebné kroky popisuje na svém blogu a zahrnují nastavení věcí obvyklých i pro X.Org, plus vytvoření potřebného skriptu. Sám přitom využil detailní postup, který na svém GitHubu nabízí thesaigoneeer.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

