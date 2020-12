Kdenlive 20.12 umí titulky přímo v časové ose, na rok 2021 plánuje velké věci

Poslední letošní verze nelineární střižny Kdenlive přináší několik důležitých novinek. Tou první je možnost realizace přechodů v rámci jedné stopy – není už tedy nutné danou stopu trhat na dvě kvůli přechodu. Další novinkou je podpora tvorby titulků ve vidu přímo v časové ose – lze přitom importovat SRT i ASS titulky, exportovat pak lze do SRT a do budoucna je v plánu podpora změny barvy titulků přímo pomocí HTML tagů (např. <font color=#ffff00> ).

Tvůrci dále přeorganizovali strukturu efektů do přehlednější hierarchie. Efekty, které jsou buď neudržované nebo pracují s chybami, jsou přesunuty nově do kategorie Deprecated a v budoucnu se počítá s jejich odstraněním. Vlastní uživatelské filtry si lze pojmenovat a přidat jim popisek. Pro vertikální videa je k dispozici efekt Pillar Echo, efekt Crop by padding pak nově může dostat klíčový snímek. Jsou zde dále upravené efekty pro 360°/3D videa a přibyl nový Video Equalizer (pro nastavení jasu, kontrastu, saturace, gamma) – hurá!

Další optimalizace pak proběhly v rámci uživatelského rozhraní a UX jako takové. Při exportu projektu lze nově zvolit, že se mají zahrnout pouze videa v časové ose a také je možné volit kompresi (TAR, nebo ZIP).

Na příští rok tvůrci plánuji podporu vnořených časových os (nested timelines), pokročilejší nástroje pro řezy a také Audio Routing a Channel Mapping. Doufejme, že se podaří i plány ohledně hardwarové akcelerace a podpory GPU v rámci enginu programu. Jeden z vývojářů pak pracuje na integraci balíku G'MIC (GREYC's Magic for Image Computing), známého třeba uživatelům grafických editorů GIMP či Krita.