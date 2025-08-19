Kdenlive 25.08.0 přináší SVT-AV1, chystá lepší hardwarovou akceleraci

Letošní srpnové vydání nelineární video střižny Kdenlive opravuje celkem 15 chyb. K tomu přidává várku novinek, kde nechybí přepracované roznraní zvukového mixu, které lépe vypadá, a to včetně HiDPI displejů. Vylepšení například o podporu SVG a obrázků dostal titulkovač, vylepšen je také převod textu na řeč, přepracována jsou vodítka a značky atd.
Novou volbou v aplikaci je možnost zapnutí hardwarové akcelerace v konfiguraci. Jde o podporu hardwarových dekodérů, která slouží jako příprava na další postupné zlepšování podpory hardwarové akcelerace v této střižně. Specificky pro Nvidii pak přibyla podpora 10bit H.265 kódování a obecně přibyly v rozhraní exportní profily s 10bit barevnou hloubkou. U AV1 došlo k náhradě kodéru za rychlejší SVT-AV1. Více podrobností na domovském webu projektu.