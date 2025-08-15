Root.cz  »  WWW  »  Kdo je David Woodard a proč měl na Wikipedii překlad do 335 jazyků?

Kdo je David Woodard a proč měl na Wikipedii překlad do 335 jazyků?

Jan Fikar
Dnes
Wikipedia logo Autor: Nohat, podle licence: CC BY-SA 3.0
Které stránky mají na Wikipedii nejvíce překladů? Jde o státy Turecko (332), USA (327) a Japonsko (324). Dále tu najdeme například pes (276), kočka (273), Ježíš (275), Adolf Hitler (242) a sex (122). Překvapivě však donedávna stránka David Woodard měla překladů 335 (nyní již jen 20). Kdo to vlastně je?

Jde o hudebního skladatele a dirigenta, který se narodil v roce 1964 v USA a v roce 2014 se přestěhoval do Prahy. Podle uživatele Grnrchst se podařilo zjistit, že Woodard si dlouhodobě sám dělal reklamu na Wikipedii, ale trochu to přehnal. Používal přitom různé účty i různé IP adresy. Kromě své stránky se také „staral“ o stránky svých příbuzných. Takový střet zájmů a propagační články, kdy píšete o sobě nebo o svých blízkých však Wikipedie nepovoluje a byla učiněna náprava.

(zdroj: arstechnica)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

