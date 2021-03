Kdysi slibná technologie Intel WiMAX končí, v Linuxu již brzy nebude podpora

Autor: Wikipedie

O technologii WiMAX se hovoří skoro tak dlouho jako existuje WiFi, minimálně koncem 90. let se rýsovaly základy. WiMAX, alias IEEE 802.16, byl fenoménem první poloviny první dekády tohoto století, v roce 2006 uvedl Intel své první řešení na trh a mohutně WiMAX propagoval. Nicméně revoluce se nekonala a svět se nadále drží osvědčeného komba technologií jako WiFi / Bluetooth (podobně třeba USB nakonec zvítězilo nad rozhraním FireWire a i Thunderbolt vlastně spíš paběrkuje). Plus samozřejmě v průběhu let přišly „průraznější“ bezdrátové technologie jako 4G a 5G.

V Linuxu je podpora WiMAX už řadu let, ale nikdo to vlastně nepoužívá ani nevyvíjí. Greg Kroah-Hartman tak označil podporu této technologie za adepta na odstranění (je to v rámci staging-next pro Linux 5.13), přičemž dodává, že ten kód je vlastně mrtvý a nikdo jej nepoužívá. Ve staging seděl 5 měsíců a nikdo se jej z hlediska údržby/podpory nechopil (tj. ani nikdo z Intelu). Pokud by někdo přeci jen chtěl podporu udržovat, má možnost reverznout Gregův patch a chopit se díla.

Bude-li kód z jádra vyhozen, ubude nějakých 15 tisíc řádků kódu.